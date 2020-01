Feturismo elogia “ações de Ratinho Junior no Litoral”

O vice-presidente da Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento, Lazer e Similares (Feturismo), Fábio Aguayo, destacou, nesta quinta-feira (16) “os esforços do governador Ratinho Junior (PSD) e do secretário estadual de Infraestrutura, Sandro Alex, para a concretização de obras e ações de melhorias na região litorânea do Paraná”.

Aguayo lembrou que há um ano o Correio do Litoral publicava na íntegra um ofício da Feturismo ao governador do Paraná, que reivindicava uma série de medidas e ações “para transformar a realidade do Turismo e a comunidade litorânea”. Leia: Federação do Turismo pede a extinção do Colit

O manifesto teve grande repercussão, sendo publicado pelos demais veículos de comunicação do litoral e região, especialmente na Capital. Aguayo fez uma análise do primeiro ano do mandato de Ratinho Junior . “Muitas medidas importantes foram adotadas ou já foram encaminhadas para serem implementadas”, disse.

Entre elas, “o esvaziamento das atribuições do Colit (Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral)”, que a entidade considera positiva, “e a iniciativa de pavimentação de acesso a Guaraqueçaba”. Ele lembra ainda o apoio à polêmica Faixa de Infraestrutura, que liga a PR-407 ao futuro porto de Pontal do Paraná. “Vai dar uma nova vida à cidade, à Ilha do Mel e ao turismo da região”, disse.

“Nosso agradecimento ao Governo do Paraná em olhar com carinho uma das regiões mais desassistidas de nosso estado, que sempre lutou por mais infraestrutura para mudar sua realidade”, completa Fábio Aguayo.