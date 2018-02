Publicação Legal

O Senhor Jorge Susumu Seino, Oficial do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pontal do Paraná-PR, FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que NEREU MASSAHIRO NANAMI, CPF nº 234.249.079-87 e sua esposa LUIZA NOBUE ENOMOTO NANAMI, CPF nº 323.988.249-34, residentes e domiciliados na Rua 13 de maio nº 825, apto. 08, Curitiba-, são devedores dos encargos vencidos e não pagos decorrentes do Compromisso de Compra e Venda firmado aos 19/01/1977, registrado conforme R-1 da matrícula nº 4.850 do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Paranaguá-PR, referente ao imóvel designado pelo Lote nº 02 da Quadra nº 128 da loteamento Balneário Shangri-lá (Clique e leia a íntegra do Edital)