Preso suspeito de homicídio em Superagüi

Na manhã deste domingo (19), policiais do Pelotão de Patrulha Costeira foram informados de um homicídio ocorrido no final desta madrugada, na Ilha de Superagüi, em Guaraqueçaba. Após patrulhamento pela Baía de Paranaguá, conseguiram localizar e prender um suspeito do crime, informa o 9º Batalhão da PM.

Ao chegarem na ilha, os policiais isolaram o espaço onde aconteceu o crime, e coletaram informações que fornecessem pistas sobre o caso. Um homem de 46 anos de idade foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). Ele foi morto com co diversos golpes de “porrete”, uma espécie de estiva de barco, na região da cabeça.

“Após informações enviadas pela Agência de Inteligência do 9º Batalhão de que o provável homicida deslocava para Paranaguá em um ‘táxi náutico’, os militares rapidamente localizaram e interceptaram a embarcação do suspeito próximo à Ilha das Cobras”, relara a PM.

Dentre dos passageiros, os policiais militares abordaram e identificaram uma pessoa com as mesmas características do criminoso. O homem de 37 anos de idade, possuía contra si dois mandados de prisão em aberto, pelo crime de roubo. Indagado, ele relatou ter bebido cerveja, durante a madrugada com a vítima, mas negou ter sido o responsável pelo crime. Ele foi conduzido à 1ª Subdivisão Policial de Paranaguá, que vai cuidar o caso.