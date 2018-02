Trabalhador morre soterrado no Porto de Paranaguá

Por volta de 00:40 de hoje (5), a Polícia Militar foi acionada pela Guarda Portuária para dar atendimento a uma ocorrência de acidente de trabalho, com óbito, no porto de Paranaguá, mas precisamente no berço número 8.

Segundo informações, durante a descarga de fertilizantes ureia do navio Nordseine, o trabalhador identificado como

Eloi de Freitas dos Santos, de 47 anos, morador no Jardim Figueira, morreu, na madrugada desta segunda-feira (5), após ser soterrado por fertilizantes no Porto de Paranaguá. A notícia foi publicada nesta madrugada na página do site Cidadão em Ação, no Facebook.

De acordo com a notícia, o trabalhador fazia a interna do funil por onde a carga é depositada para carregamento do caminhão. O acidente aconteceu no berço número 8, onde ocorria a descarga de fertilizantes ureia do navio Nordseine.

“Segundo o operador do guindaste, um outro o trabalhador não percebeu a presença da vítima no interior do funil e, com a autorização via rádio, pegou a carga do navio, com o grabe e, despejou no funil, onde acabou atingindo a vítima.

“O resgate do Porto – OGMO – PME, foi acionado, chegou rapidamente no local, porém nada pode ser feito, a vítima já estava em óbito, diante do fato lamentável, o Instituto de Criminalística e também o IML, foram acionados e após o trabalho de perícia, o corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Paranaguá para exames complementares”.

Fonte e fotos: Cidadão em Ação

