Ciclone pode afetar o mar e o tempo entre Santa Catarina e Bahia

Um ciclone no alto-mar entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo pode afetar as condições do mar e do tempo em grande em parte do litoral do Sul, Sudeste até o Nordeste.

Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE) e o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica da Força Aérea Brasileira (CIMAER/FAB), divulgaram a previsão de formação de um ciclone com possíveis características subtropicais, a partir de quinta-feira (23), quando poderá ser classificado como depressão subtropical.

A formação do ciclone está associada ao estabelecimento de uma zona de convergência sobre uma região em que a temperatura da superfície do mar está sendo observada entre 26ºC e 27ºC. Caso a intensidade dos ventos observados alcance ou supere 63 km/h (34 nós), o fenômeno será reclassificado como tempestade subtropical “Kurumí”, expressão em tupi-guarani que significa “menino”.

A provável área de formação do ciclone subtropical será em alto-mar, entre o norte do estado do Rio de Janeiro e o Sul do estado do Espírito Santo, com deslocamento inicialmente para Sul, afetando as condições de tempo e mar entre os estados de Santa Catarina e Bahia, a partir da manhã de quinta-feira (23).

São esperados ventos com direção de Nordeste a Norte e intensidade de até 87 km/h (47 nós) em alto-mar, entre o estado do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo (RJ) e o estado da Bahia, ao Sul de Caravelas (BA), entre o dia 23 pela manhã e o dia 25.

Também são esperados ventos com direção de Nordeste a Norte e intensidade de até 61 km/h (33 nós) em alto-mar, no estado da Bahia, entre as cidades de Caravelas (BA) e Ilhéus (BA), entre o dia 23 pela manhã e o dia 25.

Os ventos poderão ocasionar agitação marítima resultando em ondas de direção de sudeste a leste e altura entre 3 e 4 metros em alto-mar, entre o estado de Santa Catarina, ao norte de Laguna (SC), Paraná, São Paulo e o Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo (RJ), entre a manhã de quinta (23) e sábado (25).

Também é esperada agitação marítima resultando em ondas de direção de nordeste a norte e altura entre 3 e 4 metros em alto-mar, entre o Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo (RJ) e Bahia, ao sul de Caravelas (BA), entre a manhã de quinta e sábado.

O desenvolvimento e o aprofundamento do ciclone poderão reforçar a convergência de umidade, ocasionando grandes acumulados de chuva sobre o litoral do estado do Espírito Santo e Sul do estado da Bahia e, também, sobre a área marítima de atuação do fenômeno.