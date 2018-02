Apicultores se reorganizam para participar do Caminhão do Mel

Associação dos Apicultores do Litoral do Paraná (AALIPA), realiza uma Assembleia Geral, nesta terça-feira, no Plenário da Câmara Municipal de Guaratuba.

A reunião contará com a participação da Secretaria Municipal da Pesca e da Agricultura.

A Associação está retomando as atividades e vai eleger novos membros para os cargos vagos da diretoria. Também serão discutidas algumas mudanças no regimento interno.

O principal objetivo é organizar a entidade e seus associados para participarem do programa do Caminhão do Mel, projeto da Prefeitura de Guaratuba que fará a coleta nas propriedades dos apicultores e vai envasar o mel produzido no município.

Assembleia Geral dos Apicultores

Terça-feira, 6

Horário: 9h

Câmara Municipal de Guaratuba. Rua Carlos Mafra, 494, Centro.

