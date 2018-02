Carnaval: mais policiais, proteção da restinga e patrulha do sossego

O governo estadual anunciou, nesta segunda-feira (5), durante coletiva de imprensa em Matinhos, o esquema de segurança para o Carnaval. Além do esperado reforço, também promete intensificar os serviços gratuitos nas praias na última semana da temporada.

O reforço de mais 240 policiais começará na sexta-feira (9) vai até a quarta-feira (14).

Para a coordenação da Operação Verão, “a expectativa é que cerca de 1,5 milhão de pessoas desçam ao Litoral para as festas de Carnaval”.

Restinga – O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPAmb) e o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), também prometem intensificar a fiscalizações, inclusive no mar. “Nossa atuação será mais intensa durante o Carnaval para que sejam respeitadas as leis ambientais e a natureza litorânea seja preservada”, afirma o capitão Durval Tavares Junior. “Intensificaremos também as fiscalizações nas restingas”, destaca Paulo Kuzlop, coordenador do Verão pelo IAP.

Perturbação do Sossego – Por meio da Patrulha do Sossego, braço da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu), a PM promete redobrar as atividades para combater a perturbação de sossego nas áreas residenciais, comerciais, veículos e locais com grande aglomeração de pessoas.

Bombeiros – “Teremos, além dos 89 postos guarda-vidas instalados na orla das praias, o reforço de mais seis viaturas, que chegam nesta sexta, com equipes volantes de guarda-vidas que atuarão entre postos nos momentos mais críticos. À noite também haverá viatura de reforço”, afirmou o subcomandante do 8º Grupamento de Bombeiros do Litoral, major Edson Oliveira Ávila.

Estradas – Nas rodovias, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) atuará com reforço no policiamento e, principalmente, na fiscalização em relação à embriaguez ao volante e a velocidade.

Ambulâncias – “No período, além das ambulâncias já existentes, teremos mais duas específicas para o Carnaval”, explica a diretora da 1ª Regional de Saúde, no Litoral, Ilda Nagafuti.

Trabalho infantil – Pelo segundo ano consecutivo, a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, vai realizar uma ação de combate ao trabalho infantil durante o Carnaval. Serão distribuídos materiais como leques e máscaras divertidas que chamam a atenção e ao mesmo tempo alertam para os riscos desta atividade. A campanha tem como tema “No bloco da alegria, trabalho infantil não tem vez” e o objetivo é combater e incentivar a denúncia sobre o trabalho infantil.

