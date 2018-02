Guarda-vidas terão patrulhas à noite durante o Carnaval

Além dos 89 postos guarda-vidas e dos 660 bombeiros militares que já atuam no Litoral desde dezembro, haverá mais 21 guarda-vidas militares trabalhado durante o dia e viaturas de patrulhamento à noite nas avenidas da orla com guarda-vidas para casos emergenciais que ocorram entre os postos. Nesta sexta-feira (9) chegam ao Litoral mais seis viaturas para o reforço.

O Corpo de Bombeiros também conta com 34 guarda-vidas civis para auxiliar nas atividades de prevenção aos perigos na água. Além disso, equipes com ambulâncias estarão disponíveis para atendimento de situações durante as festividades de Carnaval. Nos principais rios de Morretes também haverá patrulhamento com bombeiros.

“Estamos prontos para atuar neste Carnaval, teremos um aumento no número de viaturas, inclusive no período noturno, e manteremos os postos nas praias. Além disso, estamos fazendo vistorias preventivas nos locais onde haverá bailes ou eventos para que todos tenham maior segurança”, explica o subcomandante do 8º Grupamento de Bombeiros, major Edson Oliveira Ávila.

No Litoral do Estado o Corpo de Bombeiros conta com equipes do 8º Grupamento de Bombeiros e com o apoio do efetivo de outros grupamentos.

Nunca nadar à noite e depois de beber – Apesar da estrutura disponível, o major Ávila destaca que alguns cuidados são sempre necessários para evitar acidentes. “Orientamos as pessoas que procurem se banhar em locais com postos guarda-vidas, que prestem atenção na sinalização feita com bandeiras, principalmente nas vermelhas e amarelas. Os banhistas devem respeitar as orientações dos guarda-vidas, evitar entrar na água após comer ou ingerir bebida alcoólica e nunca entrar na água à noite, situação que aumenta significativamente o perigo”, explica.

