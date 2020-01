Prefeitura e polícias discutem segurança com a comunidade rural

O prefeito Roberto Justus, o delegado da Polícia Civil Leandro Stabile e o comandante da Polícia Militar em Guaratuba na Operação Verão, capitão Moreira Só, reuniram-se com moradores da área rural do município nesta quinta-feira (23).

A ação aconteceu nas localidades do Caovi, Cubatão e Limeira. O objetivo, segundo a Polícia Civil, é aumentar a integração com a comunidade para melhorar a segurança do local com informações prestadas pelos próprios moradores dos bairros.

Durante as conversas foram abordados temas relacionados a segurança pública, como a importância de o cidadão registrar Boletim de Ocorrência (BO), bem como a colaboração da população com informações dos crimes que acontecem na região. A comunidade também pode expor seus principais problemas na segurança, como a distância até a sede do Município, que fica bem mais longe do que a cidade catarinense de Garuva, e a consequente demora no atendimento de uma ocorrência pelas polícias do Paraná.

Os policiais também orientaram e tiraram dúvidas da população referente ao seu papel para com a sociedade. Os moradores da região também foram orientados em como realizar denúncias através do telefone 181 e registrar o BO de extravio e perda de documentos, furtos e desaparecimentos no portal da PCPR: acessar www.policiacivil.pr.gov.br rolar a página até a ferramenta de “Serviços da PCPR” e clicar na aba de Boletins de Ocorrência.

O prefeito Roberto Justus agradeceu o empenho do delegado e do capitão da PM em dialogar com a comunidade e aproximar as polícias da população.