Nove presos fugiram, , na madrugada desta terça-feira (6), da delegacia do balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná.

Os detentos estouraram um cadeado. Até as 9h, quatro presos tinham sido recapturados. No momento da fuga, 18 pessoas estavam detidas no local. A capacidade da carceragem é para oito presos.

