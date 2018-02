Pavimentação no Piçarras segue para a assinatura de contrato

O prefeito Roberto Justus e o deputado estadual Nelson Justus assinaram nesta terça-feira (6), o processo de licitação homologado pelo Paranacidade da pavimentação em paver das avenidas Água Verde e Pescaça, no Piçarras. O próximo passo é a assinatura de contrato com a empresa vencedora da licitação e, posteriormente, será assinado a ordem de serviço para o início das obras.

A obra de pavimentação em blocos de concreto intertravado (paver) abrange uma área de 5,4 mil m². Contará também com a execução de rede de drenagem de águas pluviais, meio-fio, urbanização de passeios (calçada e paisagem) e sinalização viária. Serão investidos recursos de cerca de R$ 1,2 milhão do convênio com a Secretaria do Estado do Desenvolvimento Urbano (Sedu) e o Paranacidade.

Os recursos foram obtidos através do deputado estadual Nelson Justus. Segundo o diretor-geral da Secretaria de Infraestrutura e Obras, Roberto Hishida, a obra de pavimentação das avenidas contribuirá para o acesso dos moradores do bairro ao Centro de Educação Infantil e à Unidade Básica de Saúde. A rede de drenagem deverá solucionar o problema de alagamento no local conduzindo a água até a rede pluvial da avenida Rui Barbosa.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba

