Abertas inscrições para concurso de blocos do Carnaval de Guaratuba

As inscrições para o Concurso de Blocos do Carnaval de Guaratuba 2020 estão abertas até o dia 15 de fevereiro. A inscrição é gratuita e pode ser feita no site: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/carnaval.

Os blocos desfilam na Avenida 29 de Abril no sábado e no domingo de carnaval, dias 22 e 23 de fevereiro, a partir das 21h. O sorteio para ordem das apresentações será realizado em reunião na Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, no dia 15 de fevereiro, às 15h.

Serão julgados o grito de guerra e a criatividade na alegoria, número de membros, presença de bloco, a organização, comportamento, fantasias, alegorias, animação e originalidade. O número de componentes é de no mínimo 20 e no máximo 200 pessoas.

Os prêmios são de R$ 3 mil para o primeiro lugar, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro. O resultado e premiação do concurso acontecem na segunda-feira (24), na Banda de Guaratuba.