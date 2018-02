Evite os horários de pico nos dias de Carnaval

Segundo a concessionária Ecovia, quase 260 mil veículos devem transitar entre a capital paranaense e o Litoral pela BR-277 entre sexta-feira (9) e quarta-feira (14). O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) orienta os motoristas que após as 14h de sexta o número de veículos começa a aumentar, com pico de movimento para as 17h. A faixa horária entre 17h e 18h será o ápice no número de veículos transitando pela BR-277 (3,2 mil), com declínio leve nas horas seguintes até a meia-noite.

Durante todo o Carnaval haverá fiscalização intensa e promessa de tolerância zero na combinação álcool e volante.

O volume de veículos no sábado (10) também será significativo, com movimentação constante das 6h às 19h. No retorno das praias para Curitiba e cidades do interior do Estado, o maior fluxo deve ser registrado na terça-feira (13), entre 10h e meia-noite, e na quarta-feira (14).

Ferryboat – A travessia na baía de Guaratuba também terá operação especial durante o Carnaval. Entre 6h da manhã e meia-noite, as cinco balsas estarão em funcionamento. Durante a madrugada, o atendimento será operado conforme a demanda. A estimativa é que cerca de 60 mil veículos utilizem os serviços entre 9 e 14 de fevereiro.

Para quem sai de Matinhos em direção a-Guaratuba, o DER alerta que os horários de pico serão: sexta (9), entre meio-dia e 23h; sábado (10), das 8h às 23h; e segunda (12), até as 9h, devido à volta da Caiobanda, e fluxo alto após as 15h, em função da Banda de Guaratuba.

Para quem está saindo de Guaratuba, a expectativa de maior movimento é no domingo (11), após as 15h, por causa da Caiobanda, na terça (13) até as 9h, com o retorno da banda de Guaratuba, e do meio-dia até as 2h de quarta-feira (14), quando a previsão é de fluxo intenso das 9h às 22h.

Comente esta notícia