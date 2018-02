Caminhão do Mel de Guaratuba começa a operar em março

O Caminhão do Mel vai começar em março a percorrer as propriedades doa apicultores de Guaratuba. Além de fazer colheita servirá para um treinamento sobre o processo de centrifugação, decantação e armazenagem do produto. Servirá mais como a primeira experiência e um aprendizado mútuo entre todos os envolvidos no projeto de incentivo à apicultura e meliponicultura (de abelhas nativas) no município.

O projeto do mel é uma parceria entre a Secretaria Municipal da Pesca e da Agricultura, Emater e Associação dos Apicultores do Litoral do Paraná (Aalipa). Nesta terça-feira (6) os parceiros se reuniram no Plenário da Câmara Municipal para tratar da reorganização da entidade, eleger os cargos da diretoria que estavam vagos e fazer algumas mudanças no estatuto, além de definir o início da colheita pelo caminhão.

Da antiga associação, só permaneceu o presidente, Célio Manuel de Borba. Foram eleitos: vice-presidente, Adalberto “Beto” Glovatski; secretário-geral, Robson Luiz Echterhoff; tesoureiro, Carlos Eduardo Nunes Santos; diretor técnico, Lucas Leite; e no, Conselho Fiscal, Israel Tadeu do Rosário, Marcos Wasilewski e Wanderley do Vale.

A intenção dos parceiros é que a associação assuma a organização dos apicultores e, cada vez mais, todo o processo de colheita, envase e comercialização do produto. Emater e Prefeitura vão apoiar com orientações técnicas e a futura certificação do mel orgânico que é produzido em Guaratuba.

Na reunião desta terça-feira compareceu a metade dos 32 associados da Aalipa, que produzem mel em regiões urbanas como Piçarras, Mirim até o Coroados e localidades rurais distantes como Estaleiro e o remoto Potreiro.

Ao todo, os associados possuem pouco mais de 200 caixas de abelhas (colmeias) que dão uma produção potencial – nem todas estão produzindo – de 10.000 quilos por ano em duas safras. A produção de mel de abelhas nativas ainda é menos expressiva. Se depender da disposição dos associados e dos órgãos públicos envolvidos, a produção poderá se multiplicar várias vezes em poucos anos.

