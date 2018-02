Definida a ordem do desfile dos Blocos de Carnaval em Guaratuba

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

Nesta quarta-feira (7), aconteceu a reunião com os Blocos de Carnaval que participam do concurso de blocos promovido pela Prefeitura e organizado pela Secretaria Municipal do Turismo e da Cultura.

Na reunião foi definida a ordem dos desfiles que acontecerá no sábado (10) e domingo (11), com início às 21h, na avenida 29 de Abril. O resultado e a premiação acontecem na segunda-feira (12), com o Desfile dos blocos Campeões.

Ordem do desfile no sábado (10):

1º Afude – Associação Festeira Unidos da Embriaguez

2º Bloco Solimar

3º Bloco do Maracujá

Ordem desfile no domingo (11):

1º Bloco da Terceira Idade Guaratuba

2º Família Sapo

3º Neto do Velho Barreiro

Comente esta notícia