BR-277 ficará interditada à meia-noite por 40 minutos

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

A Ecovia informa que a partir das 23h desta quarta-feira (7), a BR-277 terá interdições pontuais no tráfego, especificamente na região do km 75. A rodovia será completamente interditada à meia-noite. As equipes da concessionária vão trabalhar para instalar uma passarela.

Entre às 23h e a meia noite, o tráfego fluirá por meia pista em ambos os sentidos – Curitiba e Paranaguá. Essa interdição servirá para posicionar os guindastes e equipamentos pesados.

A partir da meia-noite, o trânsito será completamente interrompido, nos dois sentidos, para a finalização da instalação da passarela.

A previsão é de que a interdição total dure cerca de 40 minutos e todos os trabalhos estejam encerrados por volta da 1h da manhã. A recomendação é para que os motoristas busquem outros horários para circular na rodovia.

Quem deseja seguir viagem mesmo assim pode pegar desvios fora do trecho de concessão. Para quem volta do Litoral, há a possibilidade de desviar pelo km 74, enquanto quem vem de Curitiba pode entrar no km 76.

Comente esta notícia