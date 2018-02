Justiça aceita denúncia contra delegado de Matinhos

Compartilhe no Twitter

Vara Criminal de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, aceitou nesta quarta-feira (7) denúncia contra o delegado de Matinhos, Max Dias Lemos, preso no dia 29 de janeiro.

Ele é acusado de soltar, sob pagamento de propina, dois presos investigados por tráfico de drogas e outros crimes. Ele vai responder pelos crimes de corrupção passiva majorada, falsificação de documento público e abuso de autoridade, segundo o Ministério Público.

A juíza Fabiana Christina Ferrari considerou que há indícios suficientes de autoria. Além dele, outras cinco pessoas também tornaram-se réus na mesma ação. Todos permanecerão presos preventivamente.

Procurado pelo site G1, o advogado Miguelângelo Lemos, defensor de Max, disse que só se manifestará no processo.

Investigações

Segundo o Ministério Público do Paraná, as investigações tiveram início enquanto um homem de Ibaiti, suspeito de ser traficante e de liderar uma organização criminosa na região, era monitorado.

Durante o monitoramento, conforme a promotoria, foi descoberto que um policial militar e o sogro do prefeito de Ibaiti foram de caminhonete a Matinhos para levar drogas para o investigado.

Foi, então, que o policial e o sogro do prefeito foram presos em flagrante. Conforme o MP, porém, eles ficaram na cadeia por uma noite. Ambos foram soltos ilegamente por suspeita de pagar propina para o delegado.

“No dia do flagrante, esse traficante que seria o líder conseguiu fugir, mas conseguimos prendê-lo e mantê-lo preso em Londrina depois”, relata a promotora.

A operação foi coordenada pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ibaiti. Para o cumprimento dos mandados, o MP teve o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Equipe de Inteligência da Polícia Militar.

Fonte: G1

