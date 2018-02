Pescadores encontram corpo próximo ao Iate Clube de Guaratuba

Pescadores encontraram o corpo de um homem no final da manhã deste sábado (10), nas águas próximas ao Iate Clube de Guaratuba. Familiares do homem de 62 anos que desapareceu à noite depois de cair do ferryboat se dirigiram ao IML, em Paranaguá, para fazer a identificação.

O homem caiu na baía quando entrava a pé no ferryboat. O acidente aconteceu por volta das 2h30, no lado da Prainha. Os bombeiros iniciaram as buscas pelo homem ainda na madrugada, mas as dificuldades de visibilidade nas águas e a maré prejudicaram o trabalho, que foi retomado de manhã.

Dois corpos localizados em Morretes – O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de dois adolescentes que haviam desaparecido na região da cachoeira Salto Fortuna, em Morretes.

Três jovens, dois de 16 e um de 18 anos, vieram de bicicleta de São José dos Pinhais e foram tomar banho no rio, no final da tarde de sábado. Dois deles desapareceram em um trecho que tem dez metros de profundidade. Seus corpos foram encontrados por volta das 10h30.

