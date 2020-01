Festa da Padroeira de Guaratuba vai até domingo

Começou na sexta-feira (24), a Festa em Louvor a Nossa Senhora do Bom Sucesso, padroeira de Guaratuba. As festividades vão até o domingo, 2 de fevereiro.

Durante os dez dias, um pavilhão ficará montado em frente à Igreja Matriz de N. S. do Sucesso com música ao vivo e barracas de pastel, bolinho de camarão, churrasco e outras opções de gastronomia.

Haverá missas na igreja todos os dias: de 24 a 1º, às 19h30, e no dia 2, às 10h. Também haverá binguinho “dinheiro paga dinheiro” todas as noites, a partir das 20h30, no Salão Paroquial.