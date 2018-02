Confirmada a morte da youtuber Isabelly

Compartilhe no Twitter

Isabelly Cristine Santos, a youtuber do canal Isa Top Show, de 14 anos, teve a morte cerebral confirmada por volta das 22h desta quarta-feira (14), no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Seus órgãos e o cabelo serão doados, informou a família pelo perfil de isa no Facebook. A adolescente levou um tiro na madrugada de quarta, quando retornava para Paranaguá, junto com sua mãe, depois de uma entrevista que fez em Pontal do Paraná para seu canal.

No final da manhã, dois homens foram presos e um deles, Everton Vargas, de Curitiba, teria admitido que deu o tiro que pode ter atingido Isa.

“Eles estavam na casa da família e com as malas prontas para voltarem a Curitiba. A arma foi encontrada na bolsa da esposa de um dos homens. Eles não reagiram e confessaram o crime aos policiais”, disse o comandante de Policiamento da Unidade de Pontal do Paraná, tenente Rodrigo Bandeira.

De acordo com o delegado Jorge Azor Pinto, a arma utilizada no crime tem numeração e está registrada.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o motivo do crime foi um desentendimento de trânsito.

