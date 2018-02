Preso suspeito de atirar na youtuber Isabelle

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (14), e um deles teria admitido que deu o tiro que pode ter atingido a adolescente Isabelly Cristine Santos, de 14 anos, nesta madrugada.

A jovem, que é youtuber, levou um tiro quando retornava para Paranaguá, junto com sua mãe, depois de uma entrevista que fez em Pontal do Paraná para seu canal “Isa Top Show”.

O delegado Jorge Azor Pinto afirmou que o homem identificado como Everton Vargas, de Curitiba, disse para a polícia que seguia de carro pela rodovia PR-412 e se preparava para acessar uma rua do balneário Canoas quando o carro em que estava Isabelly teria se aproximado em altíssima velocidade.

“Eles estavam na casa da família e com as malas prontas para voltarem a Curitiba. A arma foi encontrada na bolsa da esposa de um dos homens. Eles não reagiram e confessaram o crime aos policiais”, disse o comandante de Policiamento da Unidade de Pontal do Paraná, tenente Rodrigo Bandeira.

De acordo com o delegado Azor, a arma utilizada no crime tem numeração e está registrada.

O suspeito teria contado que depois que entrou na rua percebeu que o outro veículo estava dando ré e ouviu um disparo. Foi então que ele “revidou e atirou”. Um dos tiros atingiu a cabeça da adolescente.

Em entrevista à imprensa de Paranaguá, a mãe, Rosania Domingos dos Santos, e o motorista que as conduzia, Herbert Luiz de Felix, negaram que tivesse havido qualquer discussão antes dos tiros que atingiram o carro onde estavam.

A jovem está em coma no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Comente esta notícia