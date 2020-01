Morre ex-prefeito de Guaratuba Antonio Franco

A Prefeitura de Guaratuba comunicou hoje o falecimento do ex-prefeito do município (1977-1982), Antônio Franco Ferreira da Costa Filho.

O prefeito Roberto Justus decretou três dias de luto oficial no município. O expediente nas repartições públicas será normal.

O ex-prefeito tinha 81 anos e residia em Curitiba. Estava internado no Hospital das Nações e faleceu por volta do meio-dia.

Seu está sendo velado no Tribunal de Justiça do Paraná, no Centro Cívico. O sepultamento será às 16h desta quinta-feira (30), no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, no bairro São Francisco, em Curitiba.

Mais informações em breve.