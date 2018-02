Suspeito da morte de Isa diz que atirou para ‘defender família’

Os irmãos Everton e Cleverson Vargas pediram perdão e voltaram a afirmar que se sentiram ameaçados antes de dar o tiro que matou a adolescente Isabelly Cristine Santos, a youtuber Isa.

A versão já havia sido contada ao delegado Jorge Azor Pinto quando os dois foram presos, na manhã de quarta-feira (15). Nesta quinta-feira (15), eles deram entrevista a TV RPC reafirmando a versão.

Segundo Everton, que confessou ter dado o tiro, ele e Cleverson tinham saído do balneário de Santa Terezinha em direção a casa deles, que fica no balneário Canoas.

“Quando a gente estava se deslocando pela ‘BR’ (PR-412), o veículo, em alta velocidade, passou pela direita e logo na frente fez uma manobra brusca, como se fosse um cavalo de pau. Quando ele fez o cavalo de pau, a gente entrou pela direita no sentido da nossa casa. Quando nós entramos, aquele veículo retornou, de novo, e parou na esquina”, afirmou.

“O meu instinto foi de defesa, na hora de um ato de nervosismo, de ver aquele veículo freando freando bruscamente e retornando. Simplesmente atirei pra cima, eu não mirei em algum lugar, nem nada. Simplesmente foi para preservar a minha família. A preocupação foi essa. Jamais, eu quis acertar alguém, jamais”.

Everton disse que no veículo havia sete pessoas além dele, sendo que três são crianças. Também afirmou que a arma de fogo que ele usou é registrada, que ele tinha autorização para transporte mas não pra o porte da mesma. “Eu não poderia estar portando essa arma. Esse é um risco que eu corri”, relatou.

Outro lado – O condutor do carro onde estava Isa, Herbert Luiz de Félix, disse que foi fechado por um carro pouco antes do crime. Ele relatou ainda que, logo após a fechada, o carro parou a cerca de 60 metros e que um dos ocupantes do veículo, sem descer do mesmo, efetuou três disparos contra o carro.

A morte causou comoção na região e no país e reacendeu a discussão sobre a liberação de propriedade e porte de arma por cidadãos comuns.

Fonte: G1

