PM aponta menos crimes e mais prisões no Carnaval

Segundo a Polícia Militar, mais de 1 milhão de pessoas estiveram nos municípios litorâneos durante os quatro dias de feriado prolongado de Carnaval (de sexta a terça).

Durante o Carnaval, a Polícia Militar prendeu 129 pessoas, uma média de 32,2 presos por dia, número maior que o registrado no feriado do ano passado quando foram 74 encaminhados (aumento de 74,3%).

Neste ano a PM atendeu 42 casos de furto e 10 de roubo, índices menores que os registrados no Carnaval anterior quando foram 45 ocorrências do primeiro e 44 do segundo delito, representando uma queda de 77,3% nos roubos e 6,7% nos furtos em todo o Litoral.

A corporação efetuou ainda atividades para reprimir a perturbação de sossego por meio da unidade de área (9º Batalhão) e com apoio da Patrulha do Sossego, braço da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU).

Os trabalhos resultaram no atendimento de 63 ocorrências de perturbação de sossego que geraram 19 Termos Circunstanciados neste Carnaval. No mesmo feriado do ano anterior houve 36 situações atendidas e seis TCs, um aumento de 75% e de 216,7%, respectivamente.

Guarda-vidas – Com o tempo chuvoso, houve redução em todos os índices pesquisados na comparação entre os Carnavais de 2017 e de 2018. Os salvamentos, por exemplo, caíram quase pela metade (de 123 para 75 atendimentos).

Neste ano foram feitas 6.364 orientações contra 7.488 no Carnaval anterior, 2.962 advertências contra 3.641, e resgatadas 31 crianças perdidas, número inferior ao registrado ano passado quando foram 77. Os casos de queimaduras por água-viva reduziram drasticamente (de 410 casos no Carnaval do ano passado para 75 neste).

Ambiental – O Batalhão de Polícia Ambiental Força-Verde (BPAmb-FV) intensificou a fiscalização das áreas de preservação ambiental para coibir a extração de madeira nativa, bem como a caça de animais silvestres. Por meio das embarcações houve ainda ações para inibir a pesca de espécies que estão na época de defeso.

Rodovias – Nas rodovias estaduais que cortam o Litoral, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) registrou, em comparação com o feriado passado, uma redução (-26,67) no número de acidentes (de 15 para 11 este ano), bem como no número de feridos (-64,29), de 14 para cinco; de infrações pelo Art. 165 (-25%), de oito para seis em 2018; de infrações pelo Art. 306 (-50%), de seis para três neste feriado, e o número de imagens de radar que diminuiu (-36,56), de 2.032 para 1.289. Já o número de atropelamentos se manteve igual nos dois anos (1), o de testes etilométricos aumentou (0,86%), de 232 para 234 neste ano, e de autuações no geral (29,41%), de 306 para 396 em 2018. Também houve ainda a retenção de 20 veículos contra 17 no Carnaval anterior, aumento de 11%.

