Guaratuba anuncia obra e empregos no Centro de Eventos

O prefeito Roberto Justus autorizou, nesta quinta-feira (15), o início das obras no futuro Centro ou Parque de Eventos de Guaratuba.

“As obras para a drenagem, terraplanagem do terreno e posterior calçamento em paver da área podem começar antes de 10 dias”, informou o site oficial do Município.

A Prefeitura também assegurou que a empresa contratada, a Jotas Construtora, “trará apenas alguns funcionários encarregados e o maquinário, o restante do efetivo será contratado em Guaratuba, gerando renda e empregos na cidade”.

A pavimentação de 13 mil m² de uma área total de 36 mil m² o local vai permitir a implantação de um parque de eventos.

Com a instalação do piso, o local onde ficava a antiga Faspar poderá receber eventos de turismo e cultura. Barracas, palcos e banheiros químicos poderão ser instalados para realização de festas, congressos, fóruns e feiras.

A obra conta com recursos a fundo perdido de cerca de R$ 1,3 milhão do Governo do Estado.

