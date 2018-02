Aviário de Matinhos vendia aves silvestres

A Polícia Ambiental apreendeu, na manhã de sexta-feira (16) em uma residência e em um aviário no bairro Tabuleiro, em Matinhos, 28 pássaros silvestres nativos da região litorânea.

Segundo a Polícia Militar, a operação foi desencadeada após receber denúncias anônimas sobre a comercialização das aves.

A operação iniciou-se por volta de 8h30 e as abordagens foram na residência e no aviário do suspeito. “Solicitamos os mandados de Busca e Apreensão à Comarca de Matinhos aos dois locais e durante o cumprimento encontramos quatro pássaros no aviário e mais 24 na residência dele. Também encontramos comprovantes de venda das aves e encaminharemos para avaliação do Ministério Público”, disse o comandante da 1ª Companhia, capitão Durval Tavares.

Além das aves e gaiolas foram apreendidas armadilhas utilizadas para a captura na mata. Dentre as espécies recuperadas estão um filhote de tucanos, trinca-ferros, canário da terra, azulão (espécie ameaçada de extinção).

O homem,os pássaros e os materiais foram levados à Companhia da PM de Matinhos para a lavratura do Termo Circunstanciado. Será enviado ainda um ofício ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e ao Ministério Público informando o ocorrido.

