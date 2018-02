Homem teria matado ex-mulher e cometido suicídio em Guaratuba

Um casal foi encontrado morto dentro de casa, na avenida Paraná, na Vila Esperança, na manhã deste domingo (18), em Guaratuba.

A polícia suspeita que o homem, de 40 anos, teria matado a ex-mulher, de 43, e cometido suicídio. O crime teria acontecido durante na noite deste sábado (17).

“A esposa tinha um pano na boca, que provavelmente foi colocado para impedir que ela gritasse. Além disso, apresentava ferimentos provocados por faca no pescoço, enquanto ele estava com a mão inchada, diante do espancamento que aconteceu antes do suicídio”, explicou o delegado Ademair da Cruz Braga Júnior, responsável pelo caso, em entrevista à rádio Banda B.

Ainda de acordo com o delegado, o homem morreu por enforcamento. Sobre o caso, vizinhos relataram à polícia que o casal já tinha histórico de brigas. “A mulher já vinha reclamando e o ex-marido chegou a registrar um Boletim de Ocorrência contra ela. Em outra ocasião, ela também deu queixa contra ele”, completou o delegado.

A mulher trabalhava em um hotel e o homem fazia serviços na construção civil.

Com informações da Banda B, Rádio Guaratuba e Rádio Litorânea

