Marinha apreende 14 embarcações no Litoral do Paraná

A Marinha apreendeu 14 embarcações no Litoral do Paraná entre o final de dezembro e meados de fevereiro, um pouco menos das 19 apreendidas no verão anterior.

O balanço da Operação Verão da Capitania dos Portos do Paraná entre o 22 de dezembro e 14 de fevereiro mostra que houve redução no número de notificações: foram 97, contra as 273 emitidas no verão passado.

Os principais causas das notificações foram habilitações dos condutores e das embarcações vencidas. As apreensões foram por causa de embarcações não registradas ou conduzidas por pessoas não habilitadas.

A Operação Verão aconteceu nas baías de Paranaguá, Antonina e Guaratuba, ilhas e outros acessos marítimos do Litoral.

A Capitania afirma que as ações de inspeção naval, apesar de intensificadas no verão, ocorrem durante o ano todo.

Qualquer cidadão que identificar ou tomar conhecimento de qualquer tipo de irregularidade ou infração à segurança do tráfego aquaviário deve comunicar o fato à Capitania, que averiguará e adotará as medidas cabíveis. Denúncias podem ser feitas pelos telefones (41) 3721 1500 ou (41) 3721 1542.

Com informações da Capitania dos Portos do Paraná e Folha do Litoral

