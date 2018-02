Saiba quanto a Prefeitura de Guaratuba arrecadou e como gastou

A Prefeitura de Guaratuba realiza na próxima semana Audiência Pública de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do último quadrimestre de 2017.

A reunião acontece no dia 28 de fevereiro, quarta-feira, às 15h30, na Câmara de Vereadores.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deve reunir a população para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre.

Na audiência da semana que vem terá de ser apresentado os dados referentes a outubro, novembro e dezembro de 2017. A equipe da Secretaria de Finanças e Planejamento da Prefeitura costuma apresentar dados referente ao ano todo e ainda comparativos com períodos anteriores.

Os cidadãos podem fazer perguntas para esclarecer dúvidas sobre as receitas e as despesas. Inclusive sobre as receitas e despesas de todo o ano passado.

Na mesma reunião, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, deverá apresentar o relatório de cumprimentos das metas fiscais do Legislativo.

Em 2017, as reuniões aconteciam após as 18h para tentar atrair mais público. Não deu certo: as reuniões foram mais vazias do que eram no horário comercial. Esta próxima acontecerá no meio da tarde.

