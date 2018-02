Teatro na UFPR traz balas Zequinha para discutir nossos dias

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

Grande sucesso no teatro curitibano em 2013 e 2014, #zeqpop volta em cartaz na UFPR Litoral. A peça é grátis.

A trupe da Processo Multiartes e da Cia Portátil, formada por 4 atores, músicos e técnicos, visitará Matinhos nos dias 26 e 27 de fevereiro.

A peça resgata e promove a história do personagem das balas Zequinha, um típico palhaço popular curitibano que ilustrava figurinhas entre as décadas de 30 e 60 do século passado e que depois, nos anos 80, foi cooptado e virou um garoto-propaganda politicamente correto em campanhas governamentais.

Na busca de fazer um gancho entre as boas memórias da “infância à moda antiga” e nossos dias atuais, a peça inspira-se na história perdida do Zequinha para criticar nosso retorno a um certo conservadorismo em nosso atual contexto político e também para refletir sobre nossos tempos virtuais e de tecnologia, em que o contato humano é deixado um pouco de lado.

Num formato de curtos quadros cênicos provocativos e regados a muita ironia e bom humor, a peça foi escrita durante os ensaios a partir de textos e materiais preexistentes e também de histórias pessoais dos atores. Numa proposta de linguagem dinâmica e multiárea, a peça conta com textos, vídeos e canções (gravadas e ao vivo) amarrados no roteiro de Adriano Esturilho e na direção de Andrea Obrecht.

#zeqpop marca o encontro do olhar crítico-social, irônico e multiárea (que mescla cinema, música e teatro) da Processo Multiartes com a comédia ácida e provocativa da Cia Portátil.

#zeqpop – nova temporada

Elenco: Ciliane Vendruscolo, Cleydson Nascimento, Marcel Szymanski e Luiz Bertazzo

Direção: Andrea Obrecht

Roteiro e música ao vivo: Adriano Esturilho

Classificação Indicativa – 16 anos

Informações: 41 9 9602-8894

ENTRADA FRANCA

MATINHOS

Dia 26, segunda-feira: 20h

Dia 27, terça-feira: 10h e 20h

Auditório da UFPR Litoral

Rua Jaguariaíva, 512 – Caiobá – Matinhos

Comente esta notícia