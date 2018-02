Litoral recebe R$ 2 milhões de ICMS nesta terça

As prefeituras do Litoral do Paraná recebem, nesta terça-feira (20), mais de R$ 2 milhões do ICMS.

Os repasses correspondem a 25% do valor arrecadado pelo Estado com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na última semana.

O Governo do Estado transfere os valores às prefeituras de acordo com o índice de participação de cada município na divisão tributária do Estado.

Paranaguá, que tem o 2º maior porto do Brasil, abocanha mais da metade: cerca de R$ 1,3 milhão. Em seguida vêm Antonina (R$ 201 mil), Guaratuba (R$ 167 mil), Guaraqueçaba (R$ 155 mil), Morretes (R$ 114 mil), Matinhos (R$ 78 mil) e Pontal do Paraná (R$ 59 mil).

Em 2017, os repasses de ICMS aos municípios do Paraná somaram R$ 7,24 bilhões, o que representa acréscimo de 11,6% sobre as transferências do exercício anterior, ou R$ 750 milhões a mais.

Antonina: R$ 201.152,99

Guaraqueçaba: R$ 155.351,25

Guaratuba: R$ 166.928,36

Matinhos: R$ 77.701,66

Morretes: R$ 114.466,56

Paranaguá: R$ 1.343.595,97

Pontal do Paraná: R$ 59.421,49

