Resultado provisório da seleção de cuidador social em Guaratuba

Confira o resultado provisório do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Guaratuba para contratar cuidador social e auxiliar de cuidador social.

As inscrições foram abertas no dia 23 de janeiro e encerradas no dia 2 de fevereiro.

São 2 vagas para Cuidador Social com requisito mínimo de escolaridade ensino médio completo e 6 vagas para Auxiliar de Cuidador Social, com requisito mínimo de ensino fundamental completo. Os profissionais vão atuar na Casa da Criança e do Adolescente de Guaratuba.

Acesse todas as informações do Processo Seletivo abaixo:

Anexo I e II – Edital de Resultado provisório

Edital de Resultado provisório

Edital de Convocação para Avaliação Intermediária

Edital de Retificação Nº 01

Inscrições homologadas

Edital

Formulário de Inscrição

Currículo para prova de títulos

