UFPR faz concurso público para médico em Pontal do Paraná

A UFPR realiza concurso público com 35 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior. Em Pontal do Paraná, há uma vaga para médico (clínico) no Centro de Estudos do Mar, com remuneração inicial de R$ 4.180,66 para 20 horas de trabalho por semana.

As inscrições deverão ser feitas a partir do 28 de fevereiro até as 16h de 29 de março pelo site do Núcleo de Concuros da UFPR (NC-UFPR: www.nc.ufpr.br) . As taxas são de R$ 61 para cargos de nível médio e técnico e de R$ 104 para nível superior. Confira o Edital 36/2018.

Em Curitiba são 32 vagas. As de nível médio são: assistente em administração (1) e desenhista de artes gráficas (1). As de nível técnico são: técnico de laboratório de Biologia (1); técnico de laboratório de Física (1) técnico de Tecnologia da Informação (2); técnico em Contabilidade (1); e técnico em Enfermagem (2). As de nível superior são: antropólogo (1); arquiteto e urbanista (1); arquivista (2); auditor (2); contador (7); diretor de artes cênicas (1); diretor de fotografia (1); enfermeiro (2); engenheiro civil (1); engenheiro de Segurança do Trabalho (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro mecânico (1); médico do trabalho (1); e químico (1). No cargo de contador, uma vaga será reservada a pessoa com deficiência e outra para negros e pardos.

Em Palotina, há um cargo de nível médio, técnico de laboratório em Biologia; e um de nível superior, Médico (perícia médica), ambos com uma vaga cada. Em Pontal do Paraná, há uma vaga para médico (clínico).

