Abertas inscrições para cursos grátis em Guaratuba

A Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social de Guaratuba está ofertando vários cursos e grupos pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras), na sua nova unidade Cras Cursos.

As inscrições para cursos e grupos devem ser feitas no Cras Novos Horizontes, na avenida 29 de abril, 802, Centro. Já os grupos e cursos acontecem no Cras Cursos na Avenida Água Verde, 1092, Piçarras.

O Cras Cursos recebe apoio do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e da Agência do Trabalhador de Guaratuba.

Confira os grupos e cursos com inscrições abertas:

GRUPO DE ARTESANATO

– Inscrições até dia 26/02

– Encontros semanais

Realização de artesanatos diversos como: tapetes, crochê, quadros decorativos, porta objetos, entre outros.

GRUPO DE GERAÇÃO DE RENDA

– Inscrições até 22/02

– Encontros semanais

Visa estimular ou permitir que as pessoas iniciem ou alavanquem seus próprios negócios, através de atividades direcionadas pelo Cras em parceria com o SEBRAE – Guaratuba.

Dia 01/03 palestra sobre o MEI – Microempreendedor Individual com o SEBRAE.

GRUPO DE GESTANTES

– Inscrições abertas

– Encontros semanais

Proporciona a gestante atividades preparatórias para o momento do nascimento do filho; envolvendo desde atividades com artesanatos, palestras, visitas a maternidade, entre outros.

CURSO TRABALHADOR NA AGRICULTURA ORGÂNICA

– Inscrições até 23/02

– Dias do curso: 27, 28/02 e 07/03

Objetivo: Implantar a cultura agroecológica na propriedade rural/urbana de forma sustentável e lucrativa. Pareceria com o SENAR.

CURSO A ARTE DE COZINHAR E REAPROVEITAR ALIMENTOS – FASE II – Bebidas

– Inscrições até 20/03

Duração do curso: 15h – encontros semanais

Objetivo: ensinar e conscientizar sobre a importância do reaproveitamento alimentar, focando a saúde e economia familiar.

Inscrições para os grupos e cursos

Local: Cras Novos Horizontes, na avenida 29 de abril, 802, Centro, Guaratuba.

Horário de funcionamento: 8h às 17h.

