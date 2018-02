Comerciante é assaltado e morto em Pontal do Paraná

Compartilhe no Twitter

O comerciante Dineu Teixeira Bueno, de 38 anos, foi morto na madrugada desta quarta-feira (21), em sua lanchonete, em Pontal do Paraná.

De acordo com a Polícia, por volta das 2h, dois homens – um negro baixo e um moreno alto – vieram em uma motocicleta e assaltaram o estabelecimento, que fica na avenida Copacabana, no Jardim Canadá. Durante o roubo, deram três tiros em Bueno, dois no rosto.

No momento do crime, somente o comerciante e sua mulher estavam na lanchonete, que funciona junto da residência deles. A esposa recolhia roupas do varal quando ouviu os tiros. Quando chegou na frente viu o marido caído e os dois fugindo na motocicleta, uma Honda modelo XRE.

