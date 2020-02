Nova pista atrai skatistas para Guaratuba

Neste sábado, (1º) aconteceu a 1ª edição do Campeonato de Skate Infantil na Pista do Complexo Esportivo, de Guaratuba, reunindo skatistas de 5 a 14 anos e uma grande torcida composta sobretudo de familiares dos atletas.

O evento foi organizado pelo projeto Skate Social e contou com o apoio da Secretaria Municipal do Esporte e do Lazer.

Segundo o organizador, Cristiano Araújo, o campeonato teve como objetivo incentivar novos skatistas, sendo efetuadas mais de 30 inscrições nas categorias infantil masculino e infantil feminino.

Considerado um dos esportes mais praticados no Brasil, o skate fará parte dos Jogos Olímpicos de Tóquio este ano. Especialistas no assunto afirmam que o Brasil pode se tornar uma potência na competição e trazer muitas medalhas para casa.

Guaratuba possui uma estrutura ímpar para a divulgação do esporte e treino dos atletas profissionais. A pista de skate Almir Troyner, no Complexo Esportivo do bairro Piçarras, foi inaugurada há pouco mais de 5 meses e já é referência no Litoral.

Além dos skatistas locais, atletas do esporte acabaram por vir para Guaratuba por causa dela. Skatistas profissionais como Pepeu Prado, que no circuito nacional já esteve entre os top 10, no verão escolheu Guaratuba para morar por causa da pista. Esse também é o caso do garoto revelação Michel Simonetto, que também já conquistou um campeonato brasileiro e mora na Barra do Saí.

Antes mesmo de ser concluída, skatistas profissionais já elegeram a pista como uma das melhores, afirma Cristiano Araújo. Além da pista do Piçarras, outra pista de skate, esta no bairro Coroados, faz a alegria da garotada e ajuda a disseminar o esporte na cidade.

Já o projeto Skate Social de Guaratuba pretende atuar na base, na formação de novos skatistas, preparando os para competições futuras.

O skatista profissional Pepeu Prado é positivo ao afirmar que tem chances de algum talento olímpico sair da cidade nos próximos anos e agradece o apoio que a Prefeitura dá ao esporte.

“Estou muito feliz por termos um prefeito que acredita no esporte e na juventude que está começando, não só no skate mais em outros esportes também”, ressalta Pepeu Prado.

Cristiano Araújo, finaliza: “Estamos muito gratos pelo incentivo da Prefeitura de Guaratuba e por tudo que que vem acontecendo no movimento aqui na cidade”.

Classificação do 1º Campeonato de Skate Infantil

Categoria masculino

1° lugar – Emanuel

2° lugar – Nicolas

3°lugar – João Pescador

4°lugar – Tiago Formiga

5°lugar – João Vítor

Categoria feminino

1°lugar – Kamile

2°lugar – Nati

3°lugar – Eduarda

4°lugar – Renata

5°lugar – Gabriele

Fonte: Prefeitura de Guaratuba / Grazi Eurich