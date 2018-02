Pedágio na BR-376 sobe no sábado para R$ 2,70

Compartilhe no Twitter

A partir da zero hora deste sábado (24) a tarifa básica de pedágio no trecho da Arteris Litoral Sul nas rodovias BR-376 e BR-101 sobe de R$ 2,60 para R$ 2,70.

O valor é para veículos pequenos: automóvel, caminhonete e furgão. Motocicletas vão pagar R$ 1,35. O maior valor será de R$ 16,20.

A autorização do reajuste pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi publicada nesta quinta-feira (22) no Diário Oficial da União.

Entre Curitiba e Guaratuba existem duas praças de pedágio. A viagem de ida e volta para a Capital vai custar R$ 0,40 a mais:

O percentual de 3,9% considerou a inflação dos últimos 12 meses de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA – (3%), e a revisão da tarifa básica.

A tarifa de pedágio é uma contrapartida do contrato de concessão assinado em 2008 entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Arteris Litoral Sul. O contrato estabelece que a concessionária precisa investir R$ 3,1 bilhões, até 2033, em melhorias e operação das rodovias BR-116/Contorno Leste, BR-376/PR e BR-101/SC no trecho que liga as capitais Florianópolis e Curitiba.

A concessionária Arteris Litoral Sul informa que, desde 2008, investiu R$ 2,4 bilhões no trecho sob concessão.

Confira a tabela

