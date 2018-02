PM flagra extração de palmito juçara na Apa de Guaraqueçaba

A Polícia Ambiental e a Rotam flagraram extração de palmito nativo na na Apa de Guaraqueçaba, próximo à divisa do Paraná com São Paulo. Um homem foi preso.

A ação aconteceu nesta semana, na região do Manecão, no município de Barra do Turvo. As equipes faziam patrulha para coibir agressões na Apa, quando avistaram um homem próximo a um curso d’água. Ele estava extraindo palmito juçara, espécie nativa protegida por lei.

O homem, que não teve a identidade revelada, mantinha um acampamento improvisado. Ele foi preso e o palmito apreendido.

