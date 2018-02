Irmãos são indiciados por homicídio da youtuber Isa

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

A Polícia Civil indiciou os irmãos Everton e Cleverson Vargas, nesta sexta-feira (23), por homicídio qualificado por motivo fútil ou torpe, em virtude da morte de Isabelly Cristine Santos, a youtuber Isa, de 14 anos, em Pontal do Paraná.

O inquérito foi remetido ao Ministério Público do Paraná (MP-PR), que analisará as provas e decidirá se oferece ou não denúncia contra os dois à Justiça.

A delegada Vanessa Alice, responsável pelas investigações, considerou no inquérito que não há indícios de ter havido ameaça do motorista que conduzia o carro de Isabelly, como Everton alegou.

“Everton alega que imaginou trata-se de um assalto, porém o veículo Palio apenas parou na esquina, a 80 metros do veículo onde se encontrava o autor dos disparos. Como acreditar que Everton sentiu-se ameaçado? E, se isto ocorreu, entendo que foi de forma precipitada”, disse a delegada no indiciamento.

Para a polícia, o motorista do carro também não deu um “cavalo de pau” e nem rodopiou, diferentemente do que o suspeito havia dito, “visto que havia uma lombada a poucos metros do local, o que impedia que o carro seguisse em alta velocidade”.

Por fim, a delegada também citou que, apesar de ter dito não ter antecedentes criminais, Everton Vargas já possui duas passagens pela polícia – uma por circular em carro com alerta de roubo e outra por briga envolvendo arma de fogo.

O advogado dos irmãos, Cláudio Dalledone, disse que ainda aguarda pelo resultado de perícias. “A impressão da autoridade ainda carece do resultado das perícias e de diligências que serão requeridas pela defesa e, seguramente, também pelo promotor de Justiça”, comentou o defensor.

O crime

Isabelly foi baleada por volta das 2h do dia 14 de fevereiro, entre os balneários Ipanema e Praia de Leste, em Pontal do Paraná. Ela foi atingida um pouco acima do olho esquerdo.

A adolescente estava no banco de trás de um veículo branco, junto com a mãe. Na frente, segundo a Polícia Civil, estavam um amigo e o pai do amigo, Herbert Luiz de Félix, que dirigia o veículo.

Os suspeitos dizem que tentaram se defender, por achar que tratava-se de um assalto, mas o Ministério Público considera que isso não ocorreu.

Fonte: G1

Comente esta notícia