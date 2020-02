Polícia incinera 15 kg de drogas em Guaratuba

A Polícia Civil incinerou cerca de 15 quilos de diversas drogas, nesta quarta-feira (5), em Guaratuba. Os entorpecentes foram destruídos em uma empresa local. A ação foi acompanhada por representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária do município.

“Essa droga incinerada é fruto de apreensões referentes às investigações policiais, prisões em flagrante, e apreensões de drogas em geral. Após os procedimentos de investigação e/ou de prisão em flagrante, uma amostra da droga é encaminhada para a perícia para constatação da natureza do material. O restante fica guardado até que seja autorizada, judicialmente, a incineração dessas substâncias entorpecentes”, conta a delegada da Equipe de Investigação do Verão Maior em Guaratuba, Juliana Maciel Dalacqua. O delegado titular de Guaratuba (8ª DRP), Leandro Albuquerque Stabile, também participou da ação.

Dentre as drogas incineradas, havia maconha, crack, cocaína, ecstasy e LSD. Os narcóticos destruídos são de apreensões realizadas em Guaratuba. Dos 15 quilos de drogas queimadas, 11 quilos foram apreendidas desde o início do Verão Maior, que iniciou no dia 21 de dezembro de 2019.

No montante incinerado, estavam drogas apreendidas no final de 2019 e da primeira fase do Verão Maior 2019/2020 de Guaratuba.

