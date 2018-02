Santuário do Rocio cria calendário para atrair visitantes o ano todo

O Santuário Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá, criou uma série de projetos e eventos para dar um impulso maior ao turismo religioso na cidade e promover a devoção mariana em todo o Paraná.

O Projeto “Romeiros da Padroeira do Paraná”, por exemplo, quer atrair visitantes em outras épocas do ano sem ser o mês de novembro, quando há uma extensa programação para as festas de Nossa Senhora do Rocio.

Para isso, ficou estabelecido que o terceiro domingo de cada mês, a partir de março, será dedicado para acolhida das romarias procedentes de todo Estado. O evento terá a procissão do manto, missa dos romeiros, passeios de barco e visitas às igrejas históricas da cidade.

O santuário também está propondo a encenação da Paixão de Cristo no dia 30 de março, Sexta-feira Santa, às 19 horas, na Praça da Fé.

O reitor do santuário, padre Joaquim Parron, pede a colaboração de toda a sociedade para a realização dos eventos. “Temos a grande missão de acolher, ajudar e evangelizar. Podemos realizar esta missão junto com a grande família mariana e os devotos da Mãe do Rocio espalhados pelo Paraná, pelo Brasil e pelo mundo”, disse o sacerdote.

O santuário também está organizando uma série de outras atividades sociais, desde a criação de cursos profissionalizantes até a recuperação de dependentes químicos.

