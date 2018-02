Justiça fez 1.200 atendimentos durante o Carnaval

Entre os dias 8 e 15 de fevereiro, durante o feriado de Carnaval, a Operação Litoral realizou a 2ª fase da temporada de verão, com atendimentos na região litorânea do Estado.

Coordenada pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), a equipe formada por 30 pessoas, entre magistrados e servidores, também contou com o apoio do Ministério Público do Paraná (MP-PR), da OAB-PR e das polícias Militar e Civil.

Atuando nos Postos de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, além da Ilha do Mel, atendida por meio de uma equipe móvel, a Operação foi responsável por realizar atendimentos de competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, além de casos afetos às áreas da Infância e Juventude.

Apenas nessa última fase de atuação, foram realizadas mais de 200 audiências, 36 atendimentos psicológicos de casos de uso de drogas, arrecadados cerca de R$ 25 mil em prestação pecuniária e registrados quase 1.200 atendimentos pelo Juizado Especial Móvel, que percorreu todo o litoral com uma van, prestando esclarecimentos à população.

Atendendo ao objetivo principal de reforçar a prestação jurisdicional na região, durante o período de maior movimento, a Operação Litoral 2017 – 2018 foi responsável por atender mais de 3 mil pessoas. Somando os dados das duas fases (1º período de 27/12/2017 a 05/01/2018 e 2º de 08/02/2018 a 15/02/2018) foram registradas 557 autuações, 545 audiências realizadas e mais de 76 mil reais de prestação pecuniária arrecadados. Além disso, de acordo com o levantamento final, de todos os processos iniciados no período da Operação, 62% foram finalizados pelo programa.

