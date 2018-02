Homem atira na ex-noiva e se mata; ela sobrevive

Um homem atirou contra a ex-noiva e depois tirou a própria vida com um tiro na cabeça, neste domingo (25), em Pontal do Paraná. De acordo com informações preliminares da Delegacia de Polícia de Ipanema, ele não teria aceitado o fim do relacionamento com Taciele Oliveira, que está hospitalizada.

O homem, identificado apenas como Diego Fernando, foi até a farmácia onde a vítima trabalha e efetuou os disparos por volta do meio-dia. Segundo informações da delegacia, a farmacêutica teria sido atingida no rosto e na perna.

Taciele foi encaminhada para o Hospital Regional do Litoral, na cidade de Paranaguá. Ainda não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. A farmácia Freefarma publicou uma nota oficial em sua página no Facebook:

“A equipe FREEFARMA informa que em relação ao crime passional ocorrido em Ipanema, lamenta o ocorrido e é solidária às famílias dos envolvidos. Informa ainda que a colaboradora Taciele está internada e não corre risco de vida. A equipe FREEFARMA informará sobre a evolução do estado de saúde da colaboradora nos próximos dias”, disse a publicação.

Os investigadores ainda vão ouvir testemunhas sobre o caso nos próximos dias para entender o que aconteceu. O casal morava junto, mas não se sabe há quanto tempo estavam separados. Não foram encontradas filmagens que mostrem a ação. Após o crime, a Polícia Civil realizou perícia no local.

Com informações do Jornal Extra/RJ

