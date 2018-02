Audiência pública discutirá problemas do trem em Morretes

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

Em audiência pública convocada pelo Ministério Público do Paraná, a ser realizada no dia 3 de março, serão discutidos problemas relacionados à exploração do serviço ferroviário na região de Morretes.

Segundo reclamações recebidas pelo MPPR, várias situações têm sido registradas em decorrências da atividade e provocado prejuízos ao Município e à população.

O encontro ocorrerá a partir das 8h30, no salão da Igreja Matriz Nossa Senhora do Porto (rua Coronel Modesto – Centro). Serão discutidos assuntos relacionados ao pátio de manobras, à obstrução de cruzamentos e vias públicas, à sinalização de cruzamentos, à poluição ambiental (volume excessivo de sirenes, abastecimento das locomotivas, depósito de dormentes e outros materiais) e à reabertura de cruzamentos interditados.

Para melhor organização do evento, que é aberto a todos interessados, as pessoas que desejarem fazer uso da palavra durante a audiência deverão se inscrever previamente pelo telefone (41) 3462-1683 ou pelo e-mail [email protected]

Comente esta notícia