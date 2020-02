Aulas de esporte em Guaratuba têm três novas modalidades

As aulas de esporte da Prefeitura de Guaratuba começam na próxima semana com três novas modalidades: surf, badminton e futevôlei. O surf terá aulas teóricas e encontros no Parque de Eventos e as aulas práticas na Praia das Pedras.

As inscrições devem ser feitas na Secretaria Municipal do Esporte e do Lazer, no Ginásio de Esportes Governador José Richa, no Cohapar. Mais informações pelo telefone 3472-8650.

São 14 modalidades esportivas nos ginásios José Richa, Coroados, Piçarras, no Centro Esportivo, nas quadras, arenas e outros espaços. O ginásio do Centro Esportivo vai abrigar o Centro Municipal de Artes Marciais. As aulas são grátis.

Confira as modalidades e os horários: