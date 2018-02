Prefeitura de Guaratuba faz balanço do Carnaval

O site oficial de Guaratuba apresentou, nesta segunda-feira (26), um balanço dos três dias de Carnaval. O texto ressalta que o Município não teve gastos com os trios elétricos e camarotes. Segundo o texto, as camisetas da Banda de Guaratuba que foram vendidas deram um lucro de R$ 27,5 mil e as que foram entregues fora o prazo serão devolvidas à empresa. Leia alguns trechos:

Saúde – Atendendo os foliões que se excederam no consumo de álcool, ou que se sentiram mal durante a folia, a Prefeitura instalou um posto avançado de urgência na rua Guilherme Pequeno, a poucos metros da Avenida 29 de Abril. A equipe de médicos e enfermeiros realizou 42 atendimentos. Destes, somente dois demandaram cuidados do Pronto Socorro. Além dos atendimentos feitos exclusivamente na hora da festa, a vigilância epidemiológica fez ações de distribuição de preservativos em motéis, no ferry boat, orla marítima e também no sábado de carnaval distribuindo kits contendo máscaras, preservativos e materiais informativos para os turistas.

Segurança – O carnaval contou com um forte esquema de policiamento, com efetivo de mais de 300 agentes de segurança por noite, entre policiais militares e seguranças particulares. Além da PM e dos seguranças, a Prefeitura disponibilizou o sistema de câmeras que monitoram toda a cidade.

Limpeza – Depois de cada noite de festa, uma equipe da empresa Transresíduos lavou a Avenida 29 de Abril. Durante a folia, funcionários coletaram garrafas de vidro, que estavam proibidas por motivos de segurança. Por toda cidade, do dia 10 até o dia 13 de fevereiro, foram recolhidas 507 toneladas de lixo.

Trios elétricos – Através de edital publicado no Diário Oficial, qualquer empresa do Brasil poderia participar da cota de patrocínio para o Carnaval. Sendo assim, a Prefeitura não teve custos com os trios elétricos no Carnaval. Dos 4 lotes de trios elétricos, em apenas 2 houve interessados. A empresa que adquiriu as 2 cotas de trios conseguiu junto à Copel Telecom e à Sanepar a viabilização de patrocínio, sem nenhum custo para o Município.

Camarotes – A Prefeitura publicou edital de captação de patrocínio para estruturação do Camarote Oficial. Qualquer empresa do Brasil poderia buscar patrocínio ou bancar com verbas próprias as despesas com a montagem, decoração e estruturação do Camarote Oficial.

Em contrapartida, a empresa pode explorar parte do borderô do Camarote e explorar a venda de bebidas em 10 pontos da avenida. Apenas uma empresa se habilitou nesta cota de patrocínio.

Também foram autorizados, por meio de Chamamento Público publicado no Diário Oficial, a exploração de camarotes ao longo da Avenida 29 de Abril e tendas de alimentação. Do Chamamento Público dos camarotes, três foram credenciados como comerciais e dois privativos. Pagando todos os custos com montagem, os camarotes deram retorno de R$ 3 mil, que foram destinados ao Fundo Municipal de Turismo.

Camisetas – A Prefeitura comprou mediante processo de licitação pública e comercializou 5.305 camisetas da Banda de Guaratuba. As camisetas foram vendidas para empresas e em diversos pontos de vendas, obtendo um lucro de R$ 27.500,00. As camisetas que foram entregues pela empresa de confecção fora do prazo legal do contrato e estavam armazenadas na Secretaria de Segurança serão devolvidas à empresa, sem nenhum custo ao Município.

