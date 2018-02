Grupo no Whatsapp de Guaratuba ajuda a prender suspeitos

No final da tarde deste domingo (25), três rapazes tentaram roubar a corrente de ouro de um cidadão em plena e movimentada Praia Central. Cercaram o homem e chegaram a mostrar um revólver, mas o homem se desvencilhou deles.

O membro de um grupo de Whatsapp voltado à segurança assistiu tudo, fez fotos dos suspeitos pelo celular e divulgou. Continuou batendo e divulgando fotos enquanto trio fugia em direção ao carro deles.

Alertada pelo grupo, do qual faz parte, a Secretaria Municipal de Segurança recuperou imagens das câmeras de monitoramento do momento da tentativa de roubo e também da fuga. As imagens, com mais detalhes dos rostos dos suspeitos foram encaminhadas à Polícia Militar, que já havia sido avisada pelo grupo.

A Secretaria também fotografou o carro dos suspeitos, Peugeot 207, e passou a segui-lo, até a travessia do ferryboat. O contato foi perdido porque eles conseguiram atravessar a baía de Guaratuba.

Avisados, os policias militares de Matinhos acabaram localizando os três depois de eles cometerem novo roubo na orla de Matinhos.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Matinhos para serem identificados por vítimas. Até o momento, não foram divulgados seus nomes. Um deles, teve a imagem do rosto borrada em uma foto feita na Delegacia, por se tratar de menor de idade.

Entre a tentativa de roubo em Guaratuba e prisão não demoraram duas horas. Há menso de uma semana, o mesmo grupo do Whatsapp ajudou a prender, em Garuva (SC) três suspeitos de cometerem diversos roubos em Guaratuba e nas cidades vizinhas de Santa Catarina.

