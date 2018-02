Litoral tem começo de ano violento. Pontal lidera.

Antes de fevereiro acabar já foram registrados 28 homicídios no Litoral do Paraná. O levantamento é da imprensa de Paranaguá: foi divulgada primeiramente pela rádio Ilha do Mel e detalhada pelo jornal Agora Litoral no Whatsapp.

Os casos aconteceram em quatro das sete cidades da região. Segundo o levantamento, Antonina, Morretes e Guaraqueçaba não tiveram homicídios.

O maior número de assassinatos aconteceu em Paranaguá: 15, com um índice de 9,8 para cada 100.000 habitantes. A cidade tem população estimada (IBGE/2017) de152.975 habitantes.

O maior índice é o de Pontal do Paraná que teve 6 homicídios. Com uma população estimada em 25.383 habitantes, o índice de mortes por 100.000 habitantes é de 23,6 mortes. Em menos de dois meses já alcançou a metade do número de 2016, quando teve 12 homicídios.

Matinhos vem em seguida, com 5 homicídios. Com população estimada em 33.450, o índice é de 14,9 homicídios.

Guaratuba, que tem sido a cidade com maior índice de assassinatos nos últimos anos, está bem abaixo. Com uma população de 35.986 habitantes, os 2 homicídios dão um índice de 5,5 mortes por 100 mil.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera “zonas epidêmicas” aquelas com taxas superiores a 10 assassinatos por 100 mil habitantes.

