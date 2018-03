Operação apreende 1 Kg de maconha e 500 Kg de camarão em Guaratuba

Compartilhe no Twitter

Operação das polícias militares de Santa Catarina e do Paraná aprendeu, na manhã de desta quinta-feira (1º), em Guaratuba, 1 Kg de maconha e 500 Kg de camarão.

A “Operação Ferrolho” está sendo realizada em diversas regiões do Estado de Santa Catarina. Em Guaratuba, conta com apoio da Polícia Militar e da Polícia Militar Rodoviária do Paraná.

Uma barreira foi montada nas primeiras horas da manhã na PR-412, entre o bairro Coroados e as localidades de Morro Grande e Bela Vista.

A Operação Ferrolho acontece em 250 pontos de Santa Catarina e visa “impedir a entrada de criminosos no estado, por causa da intervenção federal no Rio de Janeiro”.

