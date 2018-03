Mais um barco afunda na travessia da Ilha do Mel

Seis passageiros de uma lancha de táxi náutico e o condutor foram resgatados após a embarcação afundar durante a travessia da Ilha do Mel, em Pontal do Paraná, na tarde de quinta-feira (1).

Um vídeo gravado por turistas que também faziam a travessia, mas pela barca convencional, registra o momento em que os tripulantes são resgatados por outros barcos que passavam pela região.

Segundo o barqueiro Ariovaldo Fernandes de Barros, que ajudou as vítimas a saírem da água, os passageiros usaram um táxi náutico que não possuía autorização para o transporte.

A lancha virou após ser atingida por uma onda provocada por um navio que seguia em direção ao Porto de Paranaguá.

Os turistas registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Pontal do Paraná contra a empresa que realizou o transporte, por colocar em risco a integridade física dos tripulantes. A situação foi repassada à Capitania dos Portos do Paraná, que investiga o caso.

Segundo caso

No dia 7 de janeiro, um grupo de turistas que foi passar o dia na Ilha do Mel, no litoral do Paraná, precisou ser resgatado depois que a embarcação em que eles estavam apresentar problemas por volta das 16 horas, quando retornavam à Paranaguá, também no litoral. Dois barcos e lanchas auxiliaram no resgate dos passageiros, e ficaram a contrabordo evitando que houvesse o naufrágio.

